Tarihi görüşme sona erdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, ara bölgede Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde saat 10.10 sıralarından başlayan ve yaklaşık 1 saat süren görüşme, saat 11.15’de tamamlandı.

Guterres’in ve liderlerin görüşmenin detayına ilişkin basın açıklaması yapması planlanıyor.

Görüşmenin önemi

Öte yandan Guterres’in iki liderle yaptığı temas, Kıbrıs sorununda yeniden canlanması beklenen diplomatik sürecin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Görev süresi bu yıl dolacak olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyareti 16 yıl sonra bir BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini de taşıyor.

Kıbrıs’ın iki tarafından ve uluslararası medya kuruluşlarından çok sayıda basın mensubu görüşmeyi takip etti.