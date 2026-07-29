Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda basın açıklaması yapacak

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs temasları kapsamında yapılan görüşmelerin ve yaşanan gelişmelerin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Söz konusu basın toplantısı bugün saat 14.15'te Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşecek.

Guterres üçlü zirve sonrası açıklama yapmıştı



BM Genel Sekreteri Guterres, ara bölgede gerçekleştirilen liderler zirvesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlatılması amacıyla “5+1 genişletilmiş bir toplantısı düzenlemeye karar verdiğini” açıklamıştı.

Gurterres, her iki tarafın ve garantör devletlerin, gerekli hazırlıkların yapılması koşuluyla 5+1 formatındaki bir toplantıya geçilmesi konusunda mutabakatını aldığına vurgu yaparak, “Bu hazırlıklar güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve içerik konularına ilişkin hazırlıkları kapsamaktadır” demişti.

Sonuç vermeyen yeni 5+1 toplantıları yapmak istemediğine dikkat çeken Guterres, “Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in de ilerleyen saatlerde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapması bekleniyor.