İskele Belediyesi ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nden ortak hareket kararı

İskele Belediyesi ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, başıboş köpek sorunu için ortak hareket etme kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ada genelinde olduğu gibi İskele bölgesinde de gün geçtikçe artan sokak köpekleri, özellikle hayvancılıkla uğraşanlara ciddi zarar veriyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, belediye olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti; konu hakkında ortak akıl ve iş birliğiyle somut adımlar atacaklarını söyledi.