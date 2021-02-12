Soyşen, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ne katıldı            

Ülkemiz avukatlarından İrem Uygun Soyşen 2020-2021 Bahar Dönemi’nden itibaren Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ne katıldı. Üniversite kadrosuna katılan Soyşen, Hukuk Fakültesi’nde ders vermeye başlayacak Üniversitenin basın bürosundan yapılan açıklamada, Avukat İren Uygun Soyşen ile çalışacak olmalarından ve bu derecede tecrübeli bir ismi akademik bünyeye katmaktan dolayı duydukları mutluluk dile getirildi.