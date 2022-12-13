Soylu: “Falyalı ve yakınlarının 808 milyon maddi varlıklarına el konuldu, bu daha başlangıç”

TC Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda “PAPARA” hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edildiği iddia edilen paraları Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün hesaplarına gönderdikleri öne sürülen 46 şüpheli hakkında Türkiye’nin 8 ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Raporda, Halil Falyalı, Özge Falyalı ve kumarhane müdürü “suç örgütü üyesi” olarak nitelendirildi.

Devam eden soruşturma sırasında aynı “eylemlere iştirak ettikleri” tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatların verildiği ifade edildi.

Soylu: “Kıbrıs – Malta arasındaki hareketliliği gördük”

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, 8 Şubat 2022’de Falyalı cinayetinin gerçekleştiğini anımsatarak, soruşturma başlatıldığını ve Kıbrıs – Malta arasındaki hareketliliği gördüklerini, bir takım verilere ulaştıklarını ifade etti.

“Bu sabah itibariyle bir operasyon başlattık”

Soylu, “Çalışmalar sonucunda Nisan ayından itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi, ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön Operasyon gerçekleştirdik. Bu sabah itibariyle yeni bir operasyon başlattık” dedi.

“15 adet bahis sitesi, menşei Malta”

Soylu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda özellikle bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildi; menşei olarak Malta. Kurulan sitelerin ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere, sosyal medya uygulamaları, fenomenler ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldığı, yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oynayıcı sayılarının artırıldığı görülmüştür.”

“808 milyon maddi varlıklarına el konuldu, bu daha başlangıç”

Söz konusu “organizasyonda” Halil Falyalı’nın yakınları dahil olmak üzere toplam 136 kişinin sadece “organizatör” olarak tespit edildiğini söyleyen Soylu, “Bu tespit edilen organizatörlerin, şu ana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur. Bu daha başlangıçtır. 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır” dedi.

Soylu, “Sanal kumar ve sanal bahis paralarının nakli, kripto borsasıyla başka ülkelere aktarılmakta" ifadelerini kullandı.