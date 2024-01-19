Söylemez kardeşlerden biri serbest, diğeri hapis cezasına çarptırıldı

8 Şubat 2022'de Girne- Çatalköy'de silahlı saldırı ile öldürülen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın katil zanlılarının Türkiye’de yargılandığı davada karar verildi.

Falyalı ve Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin olduğu 7 sanığın yargılandığı davada cezalar belli oldu.

Mahkeme Mustafa Söylemez’i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Faysal Söylemez’in ise tüm suçlardan beraatine hükmedilirken tahliyesine de karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Falyalı Suikastı” davasında Mehmet Faysal Söylemez hakkında tasarlayarak iki kez adam öldürme ve suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme suçundan beraat edilmesine ve tahliyesine, Metin Süs’ün aynı suçlardan beraatına, Mustafa Söylemez hakkında örgüt yöneticiliğinden beraatına, ancak iki kişiyi tasarlayarak adam öldürme nedeniyle iki kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Abdürrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız’ın her iki kişinin öldürülmesine yardım etmesine nedeniyle 25’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.