“Sosyal Sigortalılara da 55 yaş ve 25 hizmet yılıyla emeklilik hakkı verilmeli”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), 9 bin civarında hak sahibi sosyal sigortalı çalışanın “55 yaş ve 25 fiili hizmet yılından” emekli olabilmesinin en doğal hakları olduğunu belirtti.

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yazılı açıklamasında, 6 Aralık’taki genel ve yerel seçimler öncesinde hükümetin eylem ve söylemlerini “Vizyon eksikliği” olarak nitelendirdi.

Yeltekin, kamuda 55 yaş ve 25 fiili hizmetten emeklilik hakkı bulunan kamu çalışanı ile yaklaşık 150 müşavir olduğunu belirterek, ekonomi protokolleri ve kamuda yapılan ilave ücret ödemelerinin ekonomiye etkisi tartışılmazken, sosyal sigortalı emekçilerin “Günah keçisi” yapıldığını savundu.

Yeltekin, “Sigortalı çalışanlar ile kamu çalışanlarını ayrıştırmak, ötekileştirmek hangi devlet yönetimi ilkelerine sığar?” ifadesine yer verdi.