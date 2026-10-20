"Çevre ve kültürel eserler konusunda uzlaşı sağlandı"

Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde gerçekleştirilen görüşmede, güven artırıcı önlemler, müzakere yöntemi ve görüşmelerin içeriğine ilişkin konuları ele aldı.

BM tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün BM kontrolündeki bölgede gerçekleştirilen görüşmenin yapıcı bir ortamda geçtiği belirtildi.

Açıklamaya göre liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in 29 Ekim 2026’da adaya yapması beklenen ziyareti memnuniyetle karşıladı.

Üçlü görüşme 9 Kasım’da

Erhürman ve Hristodulidis’in, Holguín ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştireceği, üçlü toplantının ise 9 Kasım 2026 tarihinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Çevre ve kültürel eserler konusunda uzlaşı

Görüşmede liderlerin, çevre ve kültürel eserlerin değişimine ilişkin girişimlerin ilerletilmesi konusunda uzlaştığı belirtildi.

Ayrıca Holguín’in adaya gelişinden önce liderlerin, Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi ile bir araya gelmeyi planladıkları aktarıldı.

BM açıklamasında, iki liderin görüşmelerini sürdürmek amacıyla gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda da uzlaştığı bildirildi.