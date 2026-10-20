“1.501 kez söylediniz, hangi sorunu çözdünüz?”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sendikaların dershane sektörünün sözcülüğünü yaptığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Çavuşoğlu’nun bu söylemi 1.501’inci kez dile getirdiğini belirten Maviş, Bakanlığın eğitim alanındaki sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini sorguladı.

Eğitimi planlamanın, okulların ihtiyaçlarını karşılamanın, öğretmen eksikliklerini gidermenin, kaynakları yönetmenin ve mevzuatı uygulamanın Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Maviş, Milli Eğitim Yasası’nın 68’inci maddesini hatırlattı.

Maviş, Çavuşoğlu’na, “Yetkiniz, bütçeniz ve idari sorumluluğunuz varken, 1.501 kez tekrarladığınız iddialar konusunda hangi somut adımları attınız? Hangi sorunu çözdünüz? Hangi sonucu elde ettiniz?” sorularını yöneltti.

Dershane sahiplerinin akademik ve idari yöneticilik görevlerine atanmasına da tepki gösteren Maviş, dershane bağlantılarını sakıncalı bulan Bakan’ın önce kendi atama kararlarını değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

KTÖS olarak kamusal, parasız, nitelikli ve eşit eğitimi savunduklarını belirten Maviş, öğretmenlerin emeğini ve mesleki saygınlığını hedef alan suçlamalara karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Maviş, açıklamasını, “Bizler KTÖS olarak bir şeyi Nazım Bey gibi 1.500 kez söylemeyiz. Bir kez söyleriz, söylediğimizi de yaparız” sözleriyle tamamladı. Maviş, aynı sözleri tekrarlayıp iş yapmayanlara karşı halkın yakın zamanda gereğini yapacağını da belirtti.