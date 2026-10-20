Lefkoşa Maratonu'nda görevli olacak öğrencilere eğitim verildi

Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu'nda görev alacak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) öğrencilerine eğitim verildi.

LTB'den verilen bilgiye göre KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Bilgi İşlem Sorumlusu Hasan Başaranel tarafından verilen eğitimde yarış kuralları, görev dağılımı ve görev yerleriyle ilgili detaylı bilgi aktarıldı.

Başaranel: “Maraton için en iyi şekilde hazırlanıyoruz”

Eğitimin oldukça verimli geçtiğini, maraton için en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Hasan Başaranel, herkesi, tüm geliri Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine bağışlanacak maratona katılmaya davet etti.

Çipli sistem ile elektronik ölçüm

Öte yandan maratonda, yarışmacıların derecelerini belirlemek için uluslararası atletizm yarışmalarında kullanılan çipli zaman ölçüm sistemi kullanılacak.