Mağusa Kitap ve Üretim Festivali 30 Ekim'de başlıyor

3'üncü Mağusa Kitap ve Üretim Festivali 30 Ekim'de başlayacak.

Kıbrıs Türk Zanaatkarlar Odası’ndan (KTEZO) verilen bilgiye göre, Mağusa Kaleiçi’ndeki Bandabulya’da yapılacak festival kapsamında Maraşlı sebze ve meyve üreticileri de ürünlerini Bandabulya’da satışa çıkarak.

KTEZO ile Esnaf, Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) iş birliğinde düzenlenecek ve üç gün sürecek festivalde el zanaatları ve işlenmiş gıdalar da satılacak. Etkinlikler kapsamında çeşitli kültürel faaliyetler, konserler ve indirimli kitap satışı da yapılacak.

Festivalin ardından üreticiler her salı kurulacak stantlarda ürünlerini halka buluşturmayı sürdürecek. Bu satışlarda düzenli numune alınarak denetimlerle ürün güvenliği sağlanacak.