KÖDER’in Gülgün Betmezoğlu belgeseli cuma günü gösterilecek

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” belgesel serisi kapsamında hazırladığı Gülgün Betmezoğlu belgeseli cuma günü gösterilecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, belgesel gösterimi, saat 17.30’da Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapılacak.

Belgesel, Gülgün Betmezoğlu'nun kendi adıyla yarattığı Gülgün markasının hikayesini izleyiciyle paylaşıyor. Belgeselde, Gülgün Betmezoğlu’nun evinde ve yine adını taşıyan Gülgün Süt Ürünleri işletmesinde aile bireyleri, arkadaşları ve çalışanlarla yapılan çekimler yer alıyor.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, KÖDER’in toplumsal bellek açısından kalıcı izler bırakan üretimlere devam ettiğini belirterek, Gülgün Betmezoğlu’nun hayat hikayesini toplumla buluşturacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

“Gülgün Betmezoğlu, hem aile yaşamını hem de adıyla yarattığı Gülgün markasının hikayesini bu belgeselde bizlerle paylaşacak” diyen Şenay Ekingen, “Süt ürünleri konusunda sorumluluk ve disiplin, azim, kararlılık ve mücadele, üretimde ise kadının gücü ve girişimciliğin karşılığı Gülgün Betmezoğludur.” ifadelerini kullandı.