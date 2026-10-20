“Dayanışmayı büyüten, yaşamı güzelleştiren bir Güzelyurt yaratacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren Güzelyurt İyilik Gönüllüleri’ni ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Kansoy’a CTP Kadın Örgütü üyeleri ve partililer eşlik etti. Görüşmede, gönüllülerin toplumsal dayanışmaya yönelik çalışmaları, yeni dönemde hayata geçirilebilecek ortak projeler ve Güzelyurt’un sosyal ve ekonomik geleceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kansoy, gönüllülük esasına dayanan çalışmaların toplumsal yaşam açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yeni dönemde belediyenin gönüllü kuruluşlarla güçlü bir iş birliği içerisinde olacağını vurguladı.

“Her çocuğun ve gencin sosyal yaşama eşit koşullarda katılmasını sağlayacağız”

Ziyarette, sağlıklı nesiller yetiştirmenin ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Reşat Kansoy, çocukların ve gençlerin spor, kültür, sanat ve sosyal faaliyetlere erişimini artıracak projelere önem vereceklerini ifade etti. Kansoy, “Bir çocuğun ya da gencin sosyal faaliyetlerden uzak kalmasının nedeni ailesinin ekonomik koşulları veya yaşadığı bölge olmamalı. Her çocuğumuzun ve gencimizin yeteneklerini keşfedebildiği, kendini geliştirebildiği ve sağlıklı bir ortamda sosyalleşebildiği fırsatları yaratacağız. Gönüllülerimizle birlikte dayanışmayı büyütecek, hiçbir çocuğumuzu geride bırakmayacağız” dedi.

“Güzelyurt’u yaşayan ve kazanan bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz”

Güzelyurt’un tarihi ve kültürel potansiyelinin kent ekonomisine yeterince yansımadığına dikkat çeken Kansoy, müzeyi ziyaret eden turistlerin çarşıya uğramadan bölgeden ayrıldığını belirtti. Kansoy, “Müzemize gelen turistin çarşımızı gezdiği, esnafımızla buluştuğu, kültürümüzü tanıdığı bir Güzelyurt yaratacağız. Kentimizin sahip olduğu değerleri ekonomik ve sosyal yaşama kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz gençlerin gitmek zorunda kaldığı değil, geleceğini burada kurmak istediği bir Güzelyurt yaratmak”

Gençlerin bölgeden göç etmesinin önüne geçecek, sosyal yaşamı ve yerel ekonomiyi güçlendirecek projelere öncelik vereceklerini belirten Kansoy, “Hedefimiz gençlerin gitmek zorunda kaldığı değil, geleceğini burada kurmak istediği; insanların yalnızca uğrayıp geçtiği değil, ziyaret etmek için tercih ettiği bir Güzelyurt yaratmak. Bunu gönüllülerimizle, esnafımızla ve tüm halkımızla birlikte başaracağız. Birlikte yenileneceğiz.” dedi.