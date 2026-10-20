Dikkat kesinti var!

İskele’nin bazı bölgelerine perşembe günü iki saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklama göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile 11.30 saatleri arasında elektriği kesik olacak bölgeler şöyle:

"İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Emerald Sitesi, Crystal Rocks bölgesi, Salamis Otel ve bölgesi, Karavan Kampı, Bedis Plajı, Mimoza, Akol Pandora Sitesi bölgesi, Dumica Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesi"