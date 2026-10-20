“Mevcut çöp alanlarını düzenleyeceğiz ve atık  ayrıştırma modellerini hayata geçireceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale–Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nı ziyaret etti. Görüşmede bölgenin mevcut atık sorunları, çöp alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir atık yönetimi konusunda uygulanabilecek modeller değerlendirildi. Toplantıda özellikle mevcut çöp alanlarının daha güvenli ve kontrollü hale getirilmesi, yangın ve çevresel risklerin azaltılması, kontrolsüz dökümün önlenmesi ve mevcut alanların rehabilitasyonu konusunda izlenebilecek yöntemler ele alındı.

Görüşmenin bir diğer başlığını ise Geçitkale–Serdarlı’nın yerleşim yapısına ve belediyenin imkanlarına uygun kaynakta ayrıştırma ve geri dönüşüm modelleri oluşturdu. Büyük ölçekli ve uygulanabilirliği tartışmalı projeler yerine, bölgenin gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek, sürdürülebilir ve aşamalı modeller üzerinde duruldu.

Ziyarette Ruso’ya belediye meclis üyesi adayı eşlik ederken KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Mehtap Aydıner Boyacı ve Denetleme Kurulu Üyesi Sibel Paralik hazır bulundu.

“Yapılabilir olanı doğru şekilde ortaya koymak istiyoruz”

Toplantı sonrasında değerlendirmede bulunan Salih Ruso, yerel yönetimde çevre konusunun yalnızca seçim dönemlerinde gündeme gelen bir başlık olmaması gerektiğini belirtti.

Ruso şöyle konuştu:

“Geçitkale–Serdarlı’nın çevre sorunları yıllardır hepimizin önünde. Biz bu sorunlara masa başında hazırlanmış, uygulanabilirliği araştırılmamış projelerle yaklaşmak istemiyoruz. Öncelikle neyin teknik olarak doğru, ekonomik olarak sürdürülebilir ve bölgemiz için uygulanabilir olduğunu ortaya koymak istiyoruz.”

Çevre Mühendisleri Odası ile gerçekleştirilen toplantının bu açıdan son derece değerli olduğunu ifade eden Ruso, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut çöp alanlarının rehabilitasyonundan yangın risklerinin azaltılmasına, atıkların kaynağında ayrıştırılmasından geri dönüşüm modellerine kadar birçok başlığı teknik açıdan değerlendirdik. Aklımızdaki çalışmaları uzmanlara anlattık, onların görüşlerini ve önerilerini dinledik.”

“Geçitkale–Serdarlı’nın ihtiyacı sürdürülebilir ve bölgenin ihtiyacına cevap veren çözümlerdir”

Ruso, hazırlanmakta olan çevre politikalarının yalnızca yatırım maliyetine değil, sistemin uzun yıllar çalıştırılabilir olmasına da odaklanacağını vurguladı.

Ruso, “Bir tesisi yapmak kadar, onu yıllarca doğru şekilde işletmek de önemlidir. Geçitkale–Serdarlı’nın ihtiyacı gösterişli ama kısa ömürlü projeler değil; çalışan, sürdürülebilir ve bölgenin ihtiyacına cevap veren çözümlerdir. Yerel yönetimde doğru kararın yolu, konunun uzmanını dinlemekten geçer. Önümüzdeki dönemde de meslek odaları, uzmanlar ve bölge insanıyla birlikte çalışarak Geçitkale–Serdarlı için uygulanabilir bir çevre yönetimi modeli oluşturacağız” şeklinde konuştu.