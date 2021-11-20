Sosyal Hizmetler Dairesi’nden ‘korkutan tespit’: 'Her geçen yıl çocuk ihmal ve istismarı ARTIYOR'!

Devlet tarafından korunma altına alınan çocuk sayısındaki artış, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde acı reçeteyi ortaya koyuyor... Sosyal Hizmetler Dairesi’nin resmi verilerine göre, ‘İhmal ve istismar’ nedeniyle, iki yıllık pandemi döneminde 30 yeni çocuk korumaya alındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından, Çalışma Bakanlığı’na sunulan değerlendirmede, yuvaya alınan çocuk sayısının arttığı ifade edilirken, bunun her geçen yıl çocuk ihmal ve istismarının artmakta olduğunun göstergesi olduğu tespiti de yapıldı…

2021 itibariyle SOS Çocukköyü Derneği’nde 93 çocuk, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 52 çocuk, koruyucu aile yanında ise 21 çocuk olmak üzere toplam 166 çocuk devlet korumasında bulunuyor.

Fehime ALASYA

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ‘ihmal ve istismar’ nedeniyle pandemiyle geçen 2020 ve 2021 yıllarında toplam 30 yeni çocuk korumaya alındı.

2021 itibariyle SOS Çocukköyü Derneği’nde 93 çocuk, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 52 çocuk, koruyucu aile yanında ise 21 çocuk olmak üzere toplam 166 çocuk devlet korumasında bulunuyor.

Devlet, 2018 yılında 15 çocuğu korumaya alırken, 2020 yılında ise 25 çocuğun koruma altına alındığı Sosyal Hizmetler Dairesi kayıtlarına geçti. 2021 yılında ise 5 çocuk yine devlet himayesine alındı.

Çocukların kurumlara koruma altına alınmasında en çok görülen neden olan ‘ihmal ve istismarın’ her geçen gün arttığı da belirtildi.

‘Çocuk ihmal ve istismarı artıyor…’

Pandemi koşulları nedeniyle 2021 yılında devlet himayesine sadece 5 çocuğun alınmasının ‘az gibi görülse de’ son 2 yıllık pandemi dönemi incelendiği zaman toplamda 30 çocuğun bu sürede devlet korumasına alındığı belirtildi, bunun da ‘çocuk ihmal ve istismarının her geçen gün arttığının’ resmi olduğu belirtildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından, Çalışma Bakanlığı’na yapılan değerlendirmede, yuvaya alınan çocuk sayısının artmakta olduğu ifade edildi.

Söz konusu değerlendirmede, “Bu yıl yani 2021’de beş çocuk koruma altına alındı ancak 2020 yılında 25 çocuk koruma altına alındı. Pandemiden dolayı bu sayı az görünebilir ancak son iki yıla baktığımızda toplam 30 çocuk oluşu, bize her geçen yıl çocuk ihmal ve istismarının artmakta olduğunu, dolayısıyla yuvaya alınan çocuk sayısının da artmakta olduğunu gösteriyor” denildi.

Öncelik aile yanı ama…

2021 itibariyle SOS Çocukköyü Derneği’nde 93 çocuk, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 52 çocuk, koruyucu aile yanında ise 21 çocuk bulunuyor.

Sosyal hizmetler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, çocukların ailelerin yanında ciddi derecede ihmal ve istismara uğradığı için yuvaya alındığı ifade edilirken, başlıca önceliğin, çocukların sağlıklı aile ortamlarında yetişmesi olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, “Bu görüşle aileler ile ciddi derecede mesleki çalışmalar yapılıyor, uzun süre ciddi uğraşlar vererek öncelikle çocukların aile yanında huzurlu bir yuvada kalması için mücadele veriyoruz, eğer aile rehabilite olmuyorsa çocuğu o zaman korumak adına son seçenek olarak yuvaya alınıyor.” denildi.

2018’de 10, 2021’de 72 çocuk beklemede

Aile yanında olan ve derecelendirme sürecinde bulunan 72 çocuk olduğu ifade edilirken. ‘Beklemede olan ve derecelendirme sürecinde olan’ çocuk sayısı 2018 yılında 10 olarak kayıtlara geçmişti.

Yeni doğmuş bebeklerden, 16 yaşına kadar…

Yeni doğmuş bebeklerden, 16 yaşına kadar olan birçok çocuğun koruma altında olduğu belirtilirken, gidecek yeri ve ailesi olmadığı için 46 yaşında olan engelli bir çocuğa da farklı destek programları ile yardımcı olunduğu ifade edildi.