“Sorun nedir, açıklayın”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne bölgesinde yaşanan su sorununa dikkat çekti.

Şenkul açıklamasında, “Niye yeteri kadar su alamıyoruz ? Problem çözüldü diyorsunuz ama birçok pompa istasyonu basınç almadığı için çalışmıyor. Bizlere değilse bile vatandaşlara bu konuda çıkıp kim ne zaman açıklama yapacak ?” sorularını hükümete yöneltti.

Açıklama şöyle:

İyi akşamlar Girne.

Geçen hafta Geçitköy barajından bizlere su ulaşmasını sağlayan hatta oluşan arıza giderildikten sonra arıza öncesine göre çok daha az su alabiliyoruz.

Suyun bölgelere ulaşmasından sorumlu arkadaşlarımız 8 gündür birkaç saatlik uyku dışında aralıksız çalışıyor.

Buna rağmen Girne’nin merkezinde hala su veremediğimiz belirli sokaklar ve siteler var.

Su alan bölgelerde de dönüşümlü su verebiliyoruz.

KKTC Su İşleri çalışanlarının bütün gayretlerine rağmen Geçitköy üzerinden dağıtılan ve vatandaşlar tarafından Türkiye suyu olarak bilenen suyun bize ulaşmasında SORUN var.

Buradan konudan sorumlu Tarım Bakanını açıklama yapmaya davet ediyorum.

Sorun nedir ?

Niye yeteri kadar su alamıyoruz ?

Problem çözüldü diyorsunuz ama birçok pompa istasyonu basınç almadığı için çalışmıyor.

Bizlere değilse bile vatandaşlara bu konuda çıkıp kim ne zaman açıklama yapacak ?

Tekrar soruyorum SORUN NEDİR ?