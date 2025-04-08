Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Öğretmen sendikalarının bugün gerçekleştireceği, bir çok siyasi parti ve örgütün de destek vereceği eyleme katılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, toplumun büyük çoğunluğunun başörtüsü konusunda olumsuz olduğuna dikkat çekti.

"Yine dayatma yöntemi seçilmiş ve yine bizim hükümetimiz doğru argümanları muhataplarına iletmek yerine susmuştur veya yetersiz kalmıştır" diyen Şenkul, "Sorun Kıbrıs Türk halkının yok sayılmasıdır" açıklamasını yaptı.

Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Dünya görüşüm çerçevesinde türban meselesine daha özgürlükcü bakmakla beraber vatandaşlarımızın çok büyük çoğunluğunun fikrinin bu konuda an itibarıyla olumsuz olduğunu da görüyorum.

Günün sonunda yapılan işlemin sürdürülebilir olması için halka rağmen değil, halkla birlikte bu tip konuların hayata geçmesi gerekmektedir.

İşte tam da bu noktada daha geniş uzlaşı zeminini aramak yerine üzülerek görüyoruz ki, yine dayatma yöntemi seçilmiş ve yine bizim hükümetimiz doğru argümanları muhataplarına iletmek yerine susmuştur veya yetersiz kalmıştır.

Şahsen bu noktada benim için sorun asla Türban ya da insanlarımızın dinini özgürce yaşama isteği değildir.

Sorun, Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir kez daha adeta yok sayılmasıdır.

Gün diklenmeden, DİK durma günüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle bu akşam ben de orada olacağım."