“Sorumlular nerede?”

Fehime ALASYA

Mehmet ile Ayşe Çiftçioğlu’nun, Çınar isimli 5 günlük bebeklerinin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından 4 yıl geçti, ölüm nedeninin halen açıklanmadığını belirten aile isyan etti: “Tek istediğimiz sorumlu veya sorumluların cezalandırılması”.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde 11 Ağustos 2017 tarihinde dünyaya gele, ailesinin Çınar adını verdiği bebek, doğumundan beş gün sonra beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirmiş, talihsiz bebeğin ailesi, ölümünden hastaneyi sorumlu tutarken, durumu polise aktarmıştı.

Aradan geçen 4 yılın ardından halen bebeklerinin ölümüne dair ne bir neden, ne de bir sorumlu gösterilmesine isyan eden aile, YENİDÜZEN’e konuştu.

Üç yıl önce Türkiye’deki raporların kendilerine resmi olarak ülkeye geldiğinin söylendiğini, buna karşın halen raporların açıklanmadığını iddia eden baba, tek istediklerinin sorumlu veya sorumluların cezalandırılması olduğunu anlattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan ise konuyla ilgili bir açıklama alınamadı.

Baba Mehmet Çiftçioğlu: “Bize hiçbir rapor sonucu gösterilmedi”

Baba Mehmet Çiftçioğlu, yeni doğan çocuklarının birkaç gün içinde hastanedeyken beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesinin ardından önce ülkede otopsi yapıldığını, ardından sonuç alınamayınca doku ve organ örneklerinin Türkiye’ye gönderildiğini anlatarak, gelinen aşamada kendilerine hiçbir rapor sonucu gösterilmediğini savundu.

Anne Ayşe Çiftçioğlu ise sağlıklı bir şekilde sadece hafif sarılığı olduğu için küveze konulması gerekçesiyle sağlıklı bebeğinin yanından alındığını ve birkaç dakika içinde öldüğünü anlatarak, yaşananlarda görevli hemşirenin sorumlu olduğunu iddia etti.

Çiftçioğlu, “Bize, ‘tıbbi olarak sağlıklı bir bebekti ve sadece hafif bir sarılık yüzünden aniden bu şekilde hayatını kaybetmezdi’ denildi, birçok doktor bunu söyledi. Belki de hemşire bebeği sırt üstü yatırdı ve boğularak öldü. Gördüğümüzde pamuk gibi bebek simsiyah olmuştu. Birkaç dakika içinde ne oldu ki?” dedi.

“Hemşireyi korumak için raporları açıklamıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar”

Bebeğin ölümüyle ilgili olay günü görevli olan hemşireyi sorumlu tutan aile, raporların da onu korumak amacıyla açıklanmadığını savundu.

Çiftçioğlu çifti, “Ya yanlış serum takılması sonucu bir şeyler oldu, ya da gazını çıkaramadı ve ardından kusup, boğularak öldü” iddiasında bulundu.

Konuyu yargıya taşıyan aile, olayın üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin mücadelesine devam edeceğini, tek istediklerinin sorumlu veya sorumluların cezalandırılması olduğunu anlattı.



Aile, dört çocuğuyla mutlu bir yaşam sürse de Çınar bebeğin izlerini hep taşıyor...