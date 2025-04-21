“Soru soran, araştıran, yazan gazetecileri tehdit etmek, totaliter zihniyetin tipik bir yansımasıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sözcüsü, milletvekili Asım Akansoy, Türkiye eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını eleştirdi.

Akansoy, Bugün Kıbrıs gazetesinin haberleri üzerine kullandığı dili kınadığını belirtti.

Açıklama şöyle:

“Süleyman Soylu, Bugün Kıbrıs gazetesinin yaptığı söyleşiden rahatsız olmuş ve öfkeyle tepki göstermiş. Yazı dizisinde kendisine yöneltilen iddiaları, “namus ve şeref” mücadelesine gölge düşürmeye çalışan bir “intikam operasyonu” olarak nitelendirmiş. Kullandığı ifadeler ise hayli ağır: “Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir.”

Bu açıklama, yalnızca bir öfke patlaması değil; aynı zamanda basına doğrudan yöneltilmiş bir saldırıdır. Bu saldırıyı en sert biçimde kınıyorum.

Ne yazık ki bu tarz bir dil ve tavır, alışkanlık hâline geldi. Kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi hemen “vatan, millet, devlet” edebiyatına sarmalayıp örtbas etmeye çalışıyorlar. Sorgulayan gazetecileri ya da bu iddiaları haberleştirenleri de doğrudan hedef göstererek itibarsızlaştırmaya kalkıyorlar.

Kimsenin bu ülkenin dürüst, onurlu insanlarını hedef tahtasına koymaya, düşmanlaştırmaya hakkı yoktur. Ne “Rumcu”, ne “terörist”, ne de başka bir yafta!

Bu söylemler artık kabak tadı verdi. Yeter!

Evet, masumiyet karinesi önemlidir. Ancak başka bir gerçek daha var:

Her ne olursa olsun, basına saldırmak; soru soran, araştıran, yazan gazetecileri tehdit etmek, itibarsızlaştırmaya çalışmak totaliter zihniyetin tipik bir yansımasıdır.”