Sorakın’dan hükümete: "Sağlığı, eğitimi, ekonomiyi mahvettiniz"

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite’sinin bilimsel verilere bağlı olarak aldığı kararların çarpıtarak uygulandığını vurguladı, “düşün yakamızdan” diyerek hükümeti eleştirdi.

Sorakın, zor durumdaki iş insanları, esnaf ve özelde çalışanların hayatlarını idame ettirebilmeleri, zorunlu mükellefiyetlerini karşılayabilecekleri konusunda hiçbir karar üretilmediğini de ifade etti.

Sorakın’ın paylaşımı şöyle: “Vaka sayısı arttıkça neler olabileceğini hepimiz kestirebiliyoruz. Böyle olduğu halde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite’sinin bilimsel verilere bağlı olarak aldığı kararları çarpıtarak uyguluyorsunuz. Zor durumda olan iş insanlarının, esnafın, özelde çalışanların hayatlarını idame ettirebilmeleri ve zorunlu mükellefiyetlerini karşılayabilecekleri konusunda hiçbir karar üretemediniz. Beceriksizliğiniz, iş bilmezliğiniz ve popülist yaklaşımlarınızla sağlığı, eğitimi, ekonomiyi....mahvettiniz. Düşün yakamızdan.”