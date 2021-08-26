Sorakın: “Halka telafisi mümkün olamayacak zararlar veriyorsunuz”

Başbakan Ersan Saner’in birkaç gün önce ‘sadece açı yaptırmamış kişiler test ücreti ödeyecek’ açıklamasını hatırlatan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise aşılı, aşısız herkesten ücret alınacağının ifade edildiğine işaret etti.

Sağlık Bakanı Üstel’in bu kararın yanlış olduğuna ilişkin açıklamalarına da dikkati çeken Sorakın, “Plansızlık, programsızlık, vurdumduymazlık diz boyu.

Başbakan bakanlardan, bakanlar başbakandan kopuk, birbirlerinden bihaber” dedi, Hükümet’in halka telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini vurguladı.

Sorakın’ın ifadeleri şöyle:

“Başbakan Ersan Saner birkaç gün önce yaptığı açıklamada “sadece aşı yaptırmamış kişiler test ücreti ödeyecek” demişti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise aşılı, aşısız herkesten ücret alınacağı ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise PCR ya da antijen testlerinin ücretli olması kararının yanlış olduğunu, bu kararın değişmesi için “mücadele edeceklerini” söyledi.

Plansızlık, programsızlık, vurdumduymazlık diz boyu. Başbakan bakanlardan, bakanlar başbakandan kopuk, birbirlerinden bihaber.

Ücretli test kararı ile test sayısının azalacağını ve salgının kontrolden çıkacağını hesaplayamıyor musunuz?

Çelişkili kararlarınızla, sırtınızı halka dönmüş bir vaziyette, aklımızla ve halkımızla alay edermişçesine koltuk işgal etmeye devam ediyorsunuz. Halka telafisi mümkün olamayacak zararlar veriyorsunuz. İstifa ediniz.”