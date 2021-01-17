CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümetin iki gün içinde alıp bozduğu kararlarla ilgili açıklama yaptı. Sorakın, “Ya dün alınan kararlar bilimsel dayanaktan yoksundu, ya da daha önce olduğu gibi halkın sağlığı siyasete alet ediliyor. Ama en önemlisi halkla dalga geçiliyor olmasıdır” dedi.

Sorakın “Beceremiyorsunuz, yönetemiyorsunuz, daha ne bekliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan Sorakın’ın açıklaması:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi dün gece saatler süren toplantısında bilimsel verileri de dikkate alarak bazı kararlar üretiyor. Bugün gün boyu kararların uygulanabilirliği ile ilgili hukuki boyut tartışılıyor, birçok kurum, birlik ve uzman konu ile ilgili görüş veriyor. Ancak işin özü, alınan kararların Bakanlar Kurulu tarafından uygun görülmemiş olması. Bunun üzerine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün tekrar toplanıyor ve dün bilimsel verilere bağlı olarak aldığı kararları revize ediyor.

Ya dün alınan kararlar bilimsel dayanaktan yoksundu, ya da daha önce olduğu gibi halkın sağlığı siyasete alet ediliyor. Ama en önemlisi halkla dalga geçiliyor olmasıdır.

BECEREMİYORSUNUZ

YÖNETEMİYORSUNUZ

DAHA NE BEKLİYORSUNUZ”