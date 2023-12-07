Soos piyanosu ile başkent Lefkoşa’da üst düzey bir resitale imza attı

Murat OBENLER

Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçiliği ve Naci Talat Vakfı’nın artık neredeyse geleneksel hale gelen Alman sanatçıların Kıbrıs Türk toplumu ile buluşma etkinliklerinin bu seferki konuğu Alman piyanist Viktor Soos oldu. Birçok yarışmada dereceler kazanan, önemli festivallerde sahne almış ve önemli senfoni orkestraları ile farklı ülkelerde sanatseverlerle buluşmuş genç Alman piyanist Viktor Soos, dün akşam saat 20.00’de Naci Talat Vakfı Barış ve Demokrasi Evi’nin özellikle resitaller için tercih edilen otantik ortamında sahne aldı ve J.Brahms, Robert ve Clara Schumann ile F.Schubert gibi Alman bestecilerinin eserlerini seslendirdi.



Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği tarafından organize edilen ve Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçiliği ile Naci Talat Vakfı tarafından desteklenmekte olan resitale yabancı misyonlar, siyaset dünyası ve sanatseverler yoğun ilgi gösterirken salon tıka basa doldu. Gecenin ev sahipliğini paylaşan Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği Başkanı İbrahim Toprakçı, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçisi Sayın Anke Schlimm ve Naci Talat Vakfı Başkanı Dr.Sıla Usar’ın yanısıra İsviçre Büyükelçisi Christoph Burgener, İtalya Büyükelçisi Federica Ferrari Bravo, Avusturya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Martin Kramer, Vatikan Misyon Şefi Yardımcısı Monsigneur Mauro Lalli ile Japonya Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkilileri katıldı.

Toprakçı: “Yine güzel işbirlikleri ile güzel bir sanatsal etkinlik gerçekleştiriyoruz”

Konser öncesinde ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği Başkanı İbrahim Toprakçı,2023 yılını yavaş yavaş uğurlayacağımız Aralık ayında yine güzel bir işbirliği içinde güzel bir sanatsal etkinlik için bir araya geldiklerini belirterek piyanist Viktor Soos, Büyükelçi Schlimm, Vakıf Başkanı Usar ve emeği geçen herkese teşekkür ederek iyi dinletiler diledi.

İkinci konuşmayı yapan Naci Talat Vakfı Başkanı Dr.Sıla Usar ise Alman Büyükelçiliği ve K.T.Alman Kültür Derneği işbirliğnde Naci Talat Vakfı Barış ve Demokrasi Evi’nde Almanya’nın önemli genç kuşak piyanistlerinden Viktor Soos’u ağırlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek resitalin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm taraflara ve kişilere teşekkür etti. Usar ,“Avrupa’nın son bölünmüş başkenti Lefkoşa’nın birleştirilmesi için hayallerimiz de mücadelemiz de sürüyor. Sanat her zaman ayrıştırıcı değil birleştiricidir. Bu tür sanatsal etkinlikler de hem yurtdışından sanatçıları toplumumuz ile buluşturuyor hem de iki toplumdan sanatseverleri aynı çatı altında bir araya getiriyor. Vakıf olarak her zaman bu tür çağdaş sanatsal etkinliklere açığız. Önümüzdeki dönemde bu konserlerin daha da fazla devam etmesini umuyoruz” dedi.

Schlimm: “Kıbrıs Türk Toplumu ile ilişkilerimizi geliştirmek önceliklerimizden biridir”

Son konuşmayı yapan Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçisi Sayın Anke Schlimm, Almanya olarak Kıbrıs Türk Toplumu ile ilişkilerini geliştirmenin önceliklerinden biri olduğunu söyleyerek kültür ve eğitim alanında bu amaca ulaşmak için Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını vurguladı. Schlimm: “ Kıbrıslı Türk gençlere Almanya'daki eğitimleri sırasında destek olmak, Almanya'yı bir eğitim destinasyonu olarak daha fazla tanıtmak amacıyla eğitim ve kültür etkinlikleri düzenlemek, öğrencileri yabancı dil olarak Almanca öğrenmeye teşvik etmek işbirliğimizin önemli unsurlarıdır. Yıllar içerisinde olumlu sonuçları gözlemlemekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi. Büyükelçi konuşmasını “Kültürel etkinlikler de işbirliğimizin bir parçasıdır. Önemli etkinliklerimizden biri olarak bu akşam Sayın Viktor Soos'u ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik vesilesiyle, bu akşam bizlerle birlikte olan Sayın Soos'a; K.T. Alman Kültür Derneği ve Naci Talat Vakfı ekiplerine ve bu etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum.