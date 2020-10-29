Sonay Adem unutulmadı

Sol siyasetin sevilen isimlerden, Kıbrıslı siyasetçi Sonay Adem, ölümünün 2.yılında

Mağusa’daki kabri başında anıldı.

Anma etkinliğinde ilk olarak konuşan eski çalışma arkadaşlarından ve yakın dostu Ferdi Sabit Soyer, Sonay Adem’in yaşamı süresince emek ve demokrasi için büyük katkılar sağladığını belirterek, özellikle İşçi İstihdam Fonunun temellerini atarak bugün zor koşullardaki pek çok insana destek olduğunu anımsattı ve onun geride bir çok değerler bıraktığının altını çizdi.

Adem: “Bıraktığı en büyük miras dostluk, sevgi ve cesaret”

Sonay Adem’in kızı Güncel Adem de yaptığı konuşmada, babasının Kıbrıs Türk halkına bıraktığı en büyük mirasın dostluk, sevgi ve cesaret olduğunu söyleyerek, onun bu mirasının yarınlara taşınmasının önemine işaret etti ve Sonay Adem’in bu sayede hiçbir zaman yenilmeyip, eğilmeyip bükülmediğini vurguladı.

TKP- Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da Sonay Adem’in kendilerine öncülük eden bir kişilik olduğunu anımsatarak, onun topluma hizmet etmiş, başını dik tutanların önderliğini yapmış ve toplumun içinde az kalan toplum liderlerinden olduğunun altını çizdi.

Erhürman: “Yaptığı çalışmalar gurur verici”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da anma etkinliğine katılarak yaptığı konuşmada, yaşanılan sürede neler yapıp geride neler bırakmanın önemli olduğunu belirterek, Sonay Adem’in buna en güzel örneklerden olduğunu kaydetti.

Erhürman geride bırakılan seçim döneminde en çok Sonay Adem’in adını duyduğunu, yaptığı çalışmalarının gurur verici olduğunu dile getirerek, onun anmanın önemine vurgu yaptı ve kendisini bir kez daha rahmetle andı.