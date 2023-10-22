Sonay Adem anılıyor…

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde bir döneme iz bırakan, sol siyasetin önemli isimlerinden Sonay Adem, ölümünün 5’inci yılında anılıyor…

“Ziyaret etmekten en fazla keyif aldığı mekan” olduğu gerekçesiyle Adem adına her yıl olduğu gibi bu yıl da Mağusa’daki “Yahya Berber” önünde buluşan eski dostlar, geçmiş yıllardaki mücadele dolu anıları yad etti.

Sonay Adem’in kabri başında 29 Ekim Pazar günü yapılacak anma töreninin yanı sıra, 31 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında “5. Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Turnuvası” düzenlenecek.

Mağusa Spor Derneği, Othello Masterler Derneği, Dumlupınar Türk Spor Kulübü ve Yıldırım Masterler Spor Kulübü sponsorluğunda düzenlenecek turnuva, Maraş Gençlik Sahası’nda yer alacak.