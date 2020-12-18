‘Son kararı Kıbrıs’taki toplumlar verir’

Unite Cyprus Now, Kıbrıs’ın geleceğinin belirlenmesinde son kararın adadaki toplumlara ait olduğunu belirtti.

İki toplumlu sivil toplum hareketi Unite Cyprus Now’dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la yaptığı görüşmede “Federasyon projesinin sürdürülebilir olmaktan çıktı. Türk tarafı Ada’daki gerçeklere uygun, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor” demesi eleştirildi.

“Kıbrıs sorunundaki tüm taraflara kendi geleceklerini belirleme konusunda son kararın Kıbrıs’taki toplumlara ait olduğunu hatırlatmak isteriz” denilen açıklamada, garantör ülkelerden Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunması konusunda yapıcı bir rol üslenmeleri istendi.

İki devletli bir anlaşmanın gerçekçi ve olası olmadığı öne sürülen açıklamada, bu durumun Kıbrıslıların nasıl bir çözüm istediklerine dair yapılan araştırmaların sonuçlarıyla ve federasyonu onaylayan BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla da çeliştiği kaydedildi.

“Böylesi bir çözüm mümkün olmadığına göre, statükonun devamıyla kalıcılaşan, fiili ve resmen tanınmayan bir bölünmeyle karşı karşıya kalmaktayız” şeklinde süren açıklamada, “statükonun devamıyla kalıcılaşan bölünmeye karşı ses yükseltme” çağrısı yapıldı.