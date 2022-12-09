Son iki yerel seçim arasında… Seçmen sayısında% 8.93 artış

Ayşe GÜLER

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimde 208 bin 236 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

Bu sayı 2018’teki belediye seçimlerinde 191 bin 158, 2014’te ise 175 bin 258’di.

Resmi veriler incelendiğinde, 2 seçim arasında yani 2018’den bugüne seçmen sayısında yüzde 8.93 artış yaşandığı görüldü.

2014’e kıyasla ise 2022’de oy kullanabilecek kişi sayısı yüzde 18.82 arttı.

25 Aralık’ta 208 bin 236 seçmen

25 Aralık 2022’de yapılacak seçimde oy kullanmaya hak kazanan seçmen sayısı 208 bin 236 olarak açıklandı.

YSK, 18 belediye başkanlığına 67 aday olduğunu açıkladı. Bunlardan 33’ü partili, 34’ünün ise bağımsız.

24 Haziran 2018… 191 bin 158 seçmen

24 Haziran 2018’teki yerel seçimdeki seçmen sayısı 191 bin 158 olarak açıklanmıştı.

Seçime katılım oranı yüzde 71.14’tü.

28 belediye için 111 aday yarışmıştı.

2014: 175 bin 258

2014 seçimlerinde ise toplam seçmen sayısı 175 bin 258’di.

Söz konusu seçimde 28 belediye başkanlığı için 73 partili, 33 bağımsız olmak üzere 106 aday; 272 belediye meclis üyeliği için 964 partili, 8 bağımsız olmak üzere 972 aday yarışmıştı.