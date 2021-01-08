SON DAKİKA: Geçitkale’de aile faciası: 3 ölü!

Geçitkale güne bir aile faciası ile uyandı. Aile arasında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı.

14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu baba İbrahim Çobanoğlu evlerinde vurulmuş vaziyette ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili olarak aileye mensup 18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu’nun Mağusa Polisi Müdürlüğü’nde sorgulandığı belirtildi. Cinayeti kimin işlediği henüz bilinmiyor. Polis resmi açıklama yapmadı.

Polis evin içinde 2 boş kovan buldu. Olayda kullanılan tabanca emare olarak alındı. Bölgede çok sayıda polis var. Evdeki inceleme halen sürüyor.

Polis Basın Subaylığı YENİDÜZEN’e yaptığı kısa açıklamada polisin olay yerinde olduğunu ve her ihtimalin araştırıldığını söyledi.