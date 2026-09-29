Hazar Ergüçlü bir kez daha seyircinin gönlünü fethetti

Murat OBENLER/ADANA

3. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda filmler teker teker seyirciyle buluşmaya başladı. Ülkemizin başarılı oyuncusu Hazar Ergüçlü’nün de başrolünde ve ortak yapımcı olarak yer aldığı Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği psikolojik-gerilim-korku-dram türlerindeki “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmi de 28 Eylül Pazartesi günü film ekibinin katılımıyla gösterildi. New York’ta düzenlenen 25. Tribeca Festivali’nde açılışı yapılan filmin Türkiye prömiyerinin gerçekleştiği Adana’da seyircisinden büyük beğeni toplayan filmde özellikle Gül karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’ye büyük övgü ve ilgi vardı.Gösterim sonrasındaki soru-cevap bölümünde Yönetmen/Senarist Alphan Eşeli, Kurgucu Mesut Ulutaş ve oyuncular Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Erdeniz Kurucan ile Ulvi Kahyaoğlu seyircilerin sorularını yanıtladı.

Anne ile çocuk arasında koşulsuz sevgiyi anlatan modern bir Karadeniz korku masalı

Karadeniz’de geçen film, sıra dışı bir doğum ile dünyaya getirdiği yaratığı korumak için her şeyini feda etmeyi göze alan bir annenin yürek burkan ve bir o kadar da gerilim dolu sürükleyici hikayesini anlatıyor. Esrarengiz karakterleri, etkileyici pastoral manzaraları, gerçeküstü ve beklenmedik olay örgüsüyle “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”, anne ile çocuk arasında koşulsuz sevgiyi anlatan modern bir Karadeniz korku masalı olarak seyirciyle buluşuyor.

Ulusal Yarışmada seyirci karşısına çıkan bir diğer film de Yönetmenliğini Pınar Yorgancıoğlu “Karanlıkta Islık Çalanlar” oldu. Film sonrası film ekibinin katılımıyla birlikte soru-cevap da yapıldı. Bilgisayar oyunu bağımlısı işsiz bir yazar olan Toprak, kendisini bekleyen umutsuz gelecekten kaçmak için yurt dışına gitme planları yaparken, annesi Suzan gençlik ideallerini kızı üzerinden gerçekleştirme hırsındadır; Doğa Tarihi Müzesi’nden yeni emekli babası Melih ise sivil hayata beceriksizce uyum sağlamaya çalışmakta ve ruhunu dolduran tuhaf boşluğu ailesinden saklamaktadır. Melih’e aniden çıkagelen doğaüstü bir ziyaretçi ile üçüne de terk edilmiş hayallerin ‘hayaletleri’ dadanır.