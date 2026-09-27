Merit Royal Diamond’da Mahsun Kırmızıgül rüzgârı esti

Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu kimliklerinin yanı sıra Türk müziğinin duayen sanatçıları arasında yer alan Mahsun Kırmızıgül, Cumartesi akşamı, Merit Royal Diamond Otel’de sahne aldı. Diamond’ın görkemli atmosferinde salonu hıncahınç dolduran iki bini aşkın hayranıyla buluşan ünlü sanatçı, konuklarına müzik ziyafeti yaşattı.

En sevilen şarkılarından “Bu Sevda Bitmez” ile konserine başlayan Mahsun Kırmızıgül, güçlü sesi, enerjisi ve şıklığı ile bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sahne performansını samimi sohbetleriyle de renklendiren Mahsun Kırmızıgül, kendi şarkılarının yanı sıra Zülfü Livaneli, Bergen, Azer Bülbül gibi sevilen sanatçıların parçalarına da yer verdi. Ünlü sanatçının, “Eyvah Gönlüm” şarkısını seslendirirken çocukluk yıllarına ait görüntülerini barkovizyona yansıtması ve çocukluğuyla düet yapması ise geceye damga vurdu. Romantik şarkılarıyla duygusal anlar yaşatan Mahsun Kırmızıgül, seslendirdiği hareketli şarkılarla da misafirlerini coşturdu. Dillere pelesenk olmuş “Dinle” şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendiren Mahsun Kırmızıgül, “Bu güzel geceye ev sahipliği yapan Merit ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Mahsun Kırmızıgül, hayatındaki en güzel unsurun sahne olduğunu belirterek, hayranlarıyla yeniden bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Mesleğinde altın günler yaşadığını ifade eden Mahsun Kırmızıgül, yeni şarkıların da müjdesini verdi. “Gönlümdeki Şarkılar” projesi kapsamında Nilüfer ve Kayahan’ın şarkılarını da seslendireceği bilgisini veren ünlü sanatçı, yeni şarkısının on beş gün içinde müzik severlerle buluşacağını belirtti.