“Geminin su geçirmez kapıları açıktı, kapalı olsaydı tüm yolcuların kurtulma şansı olabilirdi”

Serap ŞAHİN

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı ve 6 mürettebat ile Filo Denizcilik direktörü yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede detayları aktaran polis, geminin bulunan VDR cihazının incelenmek üzer Türkiye’ye gönderildiğini ardından PGM’ye geldiğini, tüm zanlıların görüntü ve ses örneklerinin alınarak kaydedildiğini söyledi.

Makine Mühendisleri Odası’nın geminin parçaları incelediğini ve gemiye yetersiz, baştan sağma ve kesinlikle kabul edilemez rapor çıkarıldığını açıkladı.

“Su geçirmez kapılar açıktı”

Uzmanlardan alınan bilgiye göre ise katamaran tipi gemilerde su geçirmez kapılar olduğunu ve mutlaka kapalı olması yönünde bilgi alındığını kaydeden polis, Filo Jet’teki bu kapıların açık olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. “Kapalı oldaydı o kadar erken gemi yan yatmayacaktı “ diyen polis “Belki de tüm yolcular kurtulmuş olacaktı “ dedi.

Ayrıca polis geminin kara kutusunun incelenmeye alındığını ve bu sürecin devam 2 ay sürebileceğini belirtti.