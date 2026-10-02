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"Kuruma yatırım yapılmıyor"

"Kuruma yatırım yapılmıyor"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) dün akşam yaşanan ve KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç'ın yaralanmasına sebep olan "iş kazasıyla" ilgili basın açıklaması yaptı.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) dün akşam yaşanan ve KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç'ın yaralanmasına sebep olan "iş kazasıyla" ilgili basın açıklaması yaptı.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, "iş kazalarının" kuruma yatırım yapılmaması sonucundan dolayı kaynaklandığı belirtildi. 

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