"Kuruma yatırım yapılmıyor"
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) dün akşam yaşanan ve KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç'ın yaralanmasına sebep olan "iş kazasıyla" ilgili basın açıklaması yaptı.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) dün akşam yaşanan ve KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç'ın yaralanmasına sebep olan "iş kazasıyla" ilgili basın açıklaması yaptı.
Kıb-Tek Genel Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, "iş kazalarının" kuruma yatırım yapılmaması sonucundan dolayı kaynaklandığı belirtildi.
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