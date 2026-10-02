Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından zanlılar bugün yine mahkeme çıkarılırken, aile yakınları yine mahkeme önünde toplandı.

Acılı aileler yine mahkeme önünde isyan etti, "Adalet istiyoruz, katil Filo " diye haykırdı.

Aileler duruşma sonrasında ellerinde pankart ve fotoğraflarla Girne Turizm Limanı'na yürüdü. "Kaza Değil Cinayet" pankartı taşıyan aileler, "Katil FİLO Hesap Verecek" sloganları da attı.

Aileler, Girne Turizm Limanı'na ulaşmasının ardından limanın giriş kapısına yakınlarının resminin bulunduğu pankartı astı, bazı yakınlar fenalaştı.