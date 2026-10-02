“200 bin Dolar rüşvet istendi”

Recep DAL

Başbakan Ünal Üstel tarafından yönetilen ve yolsuzluk iddialarının odağından düşmeyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK), bu kez tonlarca kabloyu kapsayan 'hurda ihalesi'nde rüşvet ve adrese teslim ihale iddiası patlak verdi.

Henüz neticelendirilmeyen süreçte; miktarı dahi açıklanmayan hurdaların satışa çıkarılması, ilk ihaleyi kazanan firmanın devre dışı bırakılarak konuyu yargıya taşıması, ikinci ihaleyi kazanan ASBUZU Tic. Ltd. Şti.’nin şartnameyi ihale tarihinden yaklaşık bir ay önce temin etmesi ve ihaleye katılan diğer şirketlerin de bu firmayla bağlantılı olduğu iddiaları dikkat çekti.

Sürece dair en ağır suçlama ise Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu’dan geldi. Tuğcu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ile Asbaşkan Yalçın Koçyiğit’in ihaleye katılan şirketlerden 200 bin dolar rüşvet talep ettiği yönünde somut bilgilere ulaştıklarını açıkladı. Gerek Merkezi İhale Komisyonu gerekse KIB-TEK bünyesinde açılan tüm ihalelerin şaibeli olduğunu vurgulayan Tuğcu, yaşananları “tam bir skandal ve çürümüşlüğün göstergesi” olarak nitelendirdi.

Suçlamaları kahkahayla karşılayan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ise rüşvet iddiasını “Çok ayıp ediyorlar” diyerek reddetti. Sürecin şeffaf yürütüldüğünü, kimseyi tanımadığını ve ilk ihaleyi kazanan firmanın malı almaktan vazgeçtiğini savunan Uzun, ikinci ihalede verilen tekliflerin ilk ihalenin gerisinde kalması nedeniyle sürecin iptal edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Hurda kablolar açık artırmaya çıkarıldı

YENİDÜZEN, şaibeli ihale sürecine ilişkin belgelere ulaştı; tarafların görüşlerini aldı.

İlk olarak KIB-TEK, Lefkoşa Merkezi Ambar, Mağusa Ambar, Girne Ambar ve Güzelyurt Ambar’da bulunan muhtelif ayrıştırılmış ve ayrıştırılacak hurdaların satışı için ihaleye çıktı.

Satışa konu hurdalar arasında çelik tel, alüminyum çelik zırhlı izoleli yeraltı kabloları, alüminyum PVC kaplı kablo, alüminyum çıplak kablo, bakır çelik zırhlı izoleli yeraltı kabloları, bakır PVC kaplı kablo ve bakır çıplak kablo bulunuyor.

İhale şartnamesinde söz konusu malzemeler için KIB-TEK tarafından belirlenen taban fiyatlar ise şöyle:

-Çelik tel: 78 TL/kg

-Alüminyum (çelik zırhlı) izoleli yeraltı kabloları: 78 TL/kg

-Alüminyum PVC kaplı kablo (çelik içerikler dahil): 85 TL/kg

-Alüminyum çıplak kablo (çelik içerikler dahil): 120 TL/kg

-Bakır (çelik zırhlı) izoleli yeraltı kabloları: 253 TL/kg

-Bakır PVC kaplı kablo: 330 TL/kg

-Bakır çıplak kablo: 470 TL/kg

İhaleye katılan bazı şirketler, özellikle çelik için belirlenen taban fiyatın piyasa değerlerinin üzerinde, bakır için belirlenen fiyatların ise piyasa değerlerinin altında olduğunu ifade etti.

Tonlarca hurdanın miktarı açıklanmadı

İhaledeki en dikkat çekici noktalardan biri ise satışa çıkarılan hurdaların toplam miktarının net olarak belirlenmemiş olması.

KIB-TEK’in açık artırma yöntemiyle satışa çıkardığı hurdaların tonlarca olduğu ifade edilirken, ihaleye katılmayı düşünen şirketlere ambarlarda bulunan malzemeleri yerinde görme imkanı tanındı. Ancak şirketlere toplam miktar konusunda net bir rakam verilmediği belirtildi.

Bu durum, satışın gerçek değerinin ve KIB-TEK’in elde edeceği gelirin nasıl hesaplandığı konusunda soru işaretlerine neden oldu.

İlk ihaleyi OMERYAN kazandı, süreç iptal edildi

Hurda kablolarla ilgili ilk ihale 16 Temmuz 2026 tarihinde yapıldı. İhaleye 7 şirket katıldı.

İhalede en yüksek teklifi veren OMERYAN Construction LTD oldu.

Ancak şirket, ihaleyi kazandığına ilişkin KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından bilgilendirilmediğini ve bu nedenle ihale evrakını geç aldığını savundu.

KIB-TEK Yönetimi ise şirketin ihale evrakını geç aldığı gerekçesiyle süreci iptal etti.

OMERYAN Construction LTD, yaşananların ardından KIB-TEK Yönetim Kurulu’na karşı dava yoluna başvurma kararı aldı.

İkinci ihale 22 Eylül’de yapıldı

İlk ihalenin iptal edilmesinin ardından KIB-TEK Yönetim Kurulu, 22 Eylül 2026 tarihinde yeniden ihaleye çıktı.

Ancak ilk ihalenin iptal edildiğine ilişkin duyurunun ve ikinci ihalenin açıldığı bilgisinin yeterli şekilde kamuoyuna ve ilgili şirketlere duyurulmadığı iddiaları gündeme geldi.

İkinci ihaleye 5 şirket katıldı. İlk ihaleyi kazanan ancak sonrasında dava yoluna başvuran OMERYAN Construction LTD ise bu ihaleye katılmadı.

İhaleye katılan şirketlerden birinin teklifinin belirtilen sürede sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışında bırakıldığı, geriye 4 şirket kaldığı belirtildi. İhaleyi ise ASBUZU Tic. Ltd. Şti. kazandı.

Şartname bir ay önce nasıl elde edildi?

İkinci ihaleyle ilgili en önemli soru işareti ise ASBUZU Tic. Ltd. Şti.’nin şartnameyi ihale tarihinden yaklaşık bir ay önce elde ettiği iddiası oldu.

YENİDÜZEN’in ulaştığı 21 Ağustos 2026 tarihli teklif belgesinde, ASBUZU Tic. Ltd. Şti.’nin ihalede vereceği fiyatların önceden belirlendiği görülüyor.

Oysa ikinci ihale 22 Eylül 2026 tarihinde yapıldı. Burada cevap bekleyen temel soru, ASBUZU Tic. Ltd. Şti.’nin söz konusu şartnameyi hangi tarihte ve hangi yöntemle aldığı.

ASBUZU’nun teklifindeki rakamlar

ASBUZU Tic. Ltd. Şti.’nin ikinci ihalede sunduğu ve ihaleyi kazanmasını sağlayan teklifler şöyle:

-Çelik tel: 78,10 TL/kg

-Alüminyum (çelik zırhlı) izoleli yeraltı kabloları: 90 TL/kg

-Alüminyum PVC kaplı kablo (çelik içerikler dahil): 90 TL/kg

-Alüminyum çıplak kablo (çelik içerikler dahil): 140 TL/kg

-Bakır (çelik zırhlı) izoleli yeraltı kabloları: 300 TL/kg

-Bakır PVC kaplı kablo: 420 TL/kg

-Bakır çıplak kablo: 600 TL/kg

Şirketin özellikle çelik tel için 78 TL’lik taban fiyata karşılık 78,10 TL, yani yalnızca 10 kuruş üzerinde teklif vermesi de ihale sürecindeki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.

Diğer üç şirketin ASBUZU ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor

İhaleye katılan diğer üç şirketin de ASBUZU Tic. Ltd. Şti. ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialar, sürece ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.

Bu iddiaların doğru olup olmadığı ve söz konusu şirketler arasında herhangi bir ticari veya ortaklık bağlantısı bulunup bulunmadığı ise açıklığa kavuşmuş değil.

İhalenin miktarı belirlenmeden yapılması da ayrı bir tartışma konusu oldu. Hurdaların toplam miktarının net olarak ortaya konulmaması, satış sonucunda KIB-TEK’in elde edeceği toplam gelirin de önceden hesaplanmasını güçleştiriyor.

Dolayısıyla süreçte; hurdanın miktarının neden net olarak belirlenmediği, ihalelerin neden bu şekilde duyurulduğu, ilk ihaleyi kazanan şirketin neden süreç dışında kaldığı, ikinci ihalenin nasıl ve hangi şartlarla yapıldığı ve şartnamenin ASBUZU tarafından ne zaman elde edildiği soruları yanıt bekliyor.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu:

“200 bin dolar rüşvet istendiğini öğrendik”

Süreçle ilgili en ağır iddia ise Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu’dan geldi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tuğcu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ile As Başkan Yalçın Koçyiğit’in hurda ihalesi için 200 bin dolar rüşvet istediği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Tuğcu, Üstel Hükümeti döneminde hem Merkezi İhale Komisyonu’nda hem de KIB-TEK bünyesinde yapılan ihalelerin şaibeli olduğunu ileri sürerek, sendikanın birçok ihale konusunda Mali Polis’e şikayette bulunduğunu belirtti.

28 Ağustos 2026 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’ne Bilgi Edinme Yasası kapsamında başvurduklarını söyleyen Tuğcu, KIB-TEK’teki yolsuzluklarla ilgili soruşturmaların hangi aşamada olduğunu sorduklarını, ancak kendilerine yanıt verilmediğini ifade etti.

Tuğcu, hurda ihalesinin KIB-TEK bünyesinde yapıldığını ve şeffaf olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bahse konu hurda ihalesine de KIB-TEK kendi bünyesinde çıktı. Hiçbir şekilde şeffaf değildir. Tamamen kişiye özel düzenlendi. İhaleye katılan insanlarla görüştük. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ve As Başkan Yalçın Koçyiğit’in bu ihale için 200 bin dolar rüşvet istediğini öğrendik. Bu tam bir skandaldır, çürümüşlüğün göstergesidir.”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun:

“Çok ayıp ediyorlar”

YENİDÜZEN’in ulaştığı KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ise rüşvet iddiasını reddetti.

Uzun, iddialar karşısında kahkaha attı; “Çok ayıp ediyorlar” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Şartnamenin firmalar tarafından önceden alınmasının normal olduğunu savunan Uzun, açık artırmaların Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile müfettişlerin kontrolünde yapıldığını ve gazeteye ilan verildiğini söyledi.

İlk ihalede birinci gelen şirketin ürünü almaktan vazgeçtiğini iddia eden Uzun, bu nedenle ikinci kez ihaleye çıktıklarını belirtti.

İkinci ihaleyi ASBUZU Tic. Ltd. Şti.’nin kazandığını ancak şirketin teklifinin ilk ihaledeki rakamların altında kaldığını ifade eden Uzun, bu nedenle ihaleyi bağlamadıklarını söyledi.

Uzun, “Muhtemelen bu ihaleyi tamamen iptal edeceğiz ve yeni bir ihaleye çıkacağız” dedi.

Uzun, ASBUZU’nun şartnameyi ihale tarihinden önce elde etmesiyle ilgili iddialara da yanıt verdi.

“Firmaların şartnameleri önceden almasında usulsüz bir durum yok. Arzu eden tüm firmalar parasını yatırıp şartnameleri önceden alabilir. Gizli bir durum yok” diyen Uzun, ihale sürecinde usulsüzlük yapılmadığını savundu.

İlk ihalede teklifleri kabul edilmeyen iki şirket bulunduğunu belirten Uzun, bunun teminat mektubuyla ilgili sorunlardan kaynaklandığını söyledi.

Uzun, mevcut aşamada hukukçuların ihaleyi incelediğini ve ihalenin iptal edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

Hurdanın miktarının neden önceden açıklanmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Uzun, satışın tartım üzerinden yapılmasının planlandığını söyledi.

Uzun, hurdaların tartıldıktan sonra ödemelerin yapılacağını, satışın iki parti halinde gerçekleştirilmesinin düşünüldüğünü belirterek, farklı malzemelerin ayrı ayrı birim fiyatlarının bulunduğunu ifade etti.