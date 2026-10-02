“Biz fazla mesai yapan personelimizin hakkını teslim edeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı adayı Turan Rahvancıoğlu, fazla mesai çalıştırılan personele izin tahsis edildiğini ve izinlerin kullandırılamadığını belirterek bunun yasadışı bir uygulama olduğunu hatırlattı.

Avukat Rahvancıoğlu, “Fazla mesailerin karşılığının ödenmesi yasal bir zorunluluktur. Biz elbette buna uyacağız ve fazla mesai çalışan personelimizin hakkını teslim edeceğiz” dedi.

Talip Sancar’ın sunduğu TV programına katılan CTP LAÇ Belediyesi Başkanı adayı Rahvancıoğlu, bazı çalışanların 100, 150, hatta 200 güne ulaşan birikmiş izinleri bulunduğunu ifade ederek fazla mesai ve izin sistemini düzene koyacaklarını belirtti.

Rahvancıoğlu, personelin yaptığı fazla mesainin karşılığını ödeyeceklerini ve izinlerin gerçekten kullanılabileceği bir iş programı oluşturacaklarını söyledi. Rahvancıoğlu, çalışanların emeğinin karşılığını almasının yanında belediye hizmetlerinin de aksamayacağı düzenli bir personel planlaması hedeflediklerini kaydetti.