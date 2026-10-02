“Çabalar sürdükçe fırsat penceresi açık kalmaya devam edecek”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü için “fırsat penceresinin” hâlâ açık olduğunu söyledi.

“Adanın yeniden birleşmesi için gerekli gördüğüm tavizleri vermeye hazırım” diyen Hristodulidis, yalnızca müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla “yapay bir ilerleme” peşinde olmayacağını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 66’ncı yıl dönümü dolayısıyla televizyonda yayımlanan konuşmasında Hristodulidis, çıkmazın aşılması yönündeki çabaların umduğu oranda ilerlemediğini vurguladı.

“Ne yazık ki olmak istediğimiz noktada değiliz. Ancak bu durum bizi yıldırmıyor ve kesinlikle hareketsiz kalmamıza neden olmayacak” diyen Hristodulidis, aksi yönde bir tutumun yalnızca mevcut statükonun devam etmesini isteyenlere yarayacağını ifade etti.

Cyprus Mail’in haberine göre Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda iki devletli çözüm çağrısı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını, somut ilerleme sağlanamamasının sorumlusunun kim olduğunu gösteren bir örnek olarak değerlendirdi.

Yaşanan tüm zorluklara rağmen Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulları oluşturma konusunda kararlılığını koruduğunu söyledi.

Hristodulidis, “BM’nin geçmişte sağlanan yakınlaşmaları kayıt altına alma çalışmalarını tamamlamasını, çözüm için üzerinde uzlaşılan çerçeveyi yeniden teyit etmesini, görev süresi sona ermek üzere olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çabalarını sürdürmeye hazır olmasını, Güvenlik Konseyi’nin çözümün şekline ilişkin tutumunu ve Avrupa Birliği ile Kıbrıs’ın diğer stratejik ortaklarının desteğini”, iyimserliğin korunması için önemli dayanaklar olarak nitelendirdi.

“Çabalar sürdüğü sürece fırsat penceresi açık kalmaya devam edecek” dedi.

Hedefin hâlâ yalnızca yeniden birleşme olduğunu ifade eden Hristodulidis, çözümün Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tüm toprakları üzerinde egemenlik kullanan modern bir devlete dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Hristodulidis, “böyle bir çözümün adada işgal askerlerinin bulunmadığı ve garantör güçlerin müdahale hakkını korumadığı bir düzen oluşturması gerektiğini” savundu.

Kendisinin gerçekçi bir yaklaşımı benimsediğini belirten Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının pozisyonunun sınırlarının da farkında olduğunu söyledi.

Hristodulidis, “Kurtuluş ve yeniden birleşme hedefimize hizmet edecek tavizleri vermeye hazırım. Ancak hiçbir koşulda, sırf yapay bir ilerleme sağlamak adına adım atmayacağım” dedi.

Tüm siyasi güçlerle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğini belirten Hristodulidis, çözüm için “son umut ışığına kadar” her fırsatı değerlendireceğini söyledi.

Hristodulidis, vizyonunun Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türkleri, Maronitler, Ermeniler ve Latinlerin ayrımcılık veya dışlanmaya maruz kalmadan ortak bir vatanda yaşayacağı bir gelecek olduğunu belirtti.

“Halkımız için öngördüğümüz gelecek budur” diyen Hristodulidis, “Çocuklarımıza sunmakla yükümlü olduğumuz gelecek de budur” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında hükümetin savunma alanındaki faaliyetlerine de değinen Hristodulidis, bunun herhangi bir ülkeye karşı olmadığını ifade etti.

Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti kimseye karşı cephe almıyor. Ancak caydırıcılık kapasitesini güçlendirerek, çevresindeki mevcut tehditlere karşı kendini savunma hakkını kullanıyor” dedi.

Dış politika konusunda ise Hristodulidis, Kıbrıs’ın istikrarsız bir bölgede sahip olduğu coğrafi konumu “stratejik bir avantaja” dönüştürmeye çalıştığını söyledi. Kıbrıs’ı istikrar, sivillerin tahliyesi, insani yardım ve bölgesel iş birliği açısından bir merkez olarak tanımladı.