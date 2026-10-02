"Öyle bir bulguya rastlanmadı"

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta yaşanan Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 zanlı, bugün altıncı kez Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmayla ilgili yeni bilgiler paylaşılırken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun daha önce Filo Jet’in facia öncesinde bir kaza geçirdiği ancak olayın yetkililere bildirilmediği yönündeki açıklaması da ele alındı.

Polis, soruşturma çerçevesinde geminin daha önce bir kazaya karıştığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklayarak, Sucuoğlu’nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sucuoğlu, daha önce Kıbrıs Postası TV’ye yaptığı açıklamada, “Bize gelen bilgi bu, tabii ki poliste çok daha detay var. Bir küçük kaza geçirdi ve bu bildirilmedi” demişti.