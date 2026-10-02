“Hükümet faciayı normalleştirmeye çalışıyor”

HÜR-İŞ ve KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Girne Turizm Limanı’nda yaptığı açıklamada, Filo Jet faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarının durdurulacağı yönündeki bilgilerin kayıp yakınlarında endişe yarattığını söyledi.

Hükümeti facianın ardından izlediği tutum üzerinden eleştiren Serdaroğlu, “Hükümet ne yapıyor? Bu kazayı normalleştirmeye çalışıyorlar. Bu gemi batırıldı” ifadelerini kullandı.

“Ne demek araştırmalar duracak?”

Kayıplara ulaşılana kadar çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, “Ne demek araştırmalar duracak? Vakit kaybetmeden bu naaşların bulunması lazım. ‘Tek kaybımız kalmayana kadar bu çalışmalar durmayacak’ dediyseniz, devam etmeli” diye konuştu.

Arama çalışmalarının durdurulacağı yönünde ailelere ve kendilerine bilgiler ulaştığını aktaran Serdaroğlu, bu konuda Başbakan Ünal Üstel’in kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu, “Çalışmaların duracağı yönündeki bilgiler ailelerin ve bizim kulağımıza geldi. Bunlarla ilgili Başbakan açıklama yapmalı” dedi.

“Bu insanlar yalnız bırakıldı”

Faciada yakınlarını kaybeden ve kayıplarına ulaşılmasını bekleyen ailelere destek çağrısında da bulunan Serdaroğlu, “Halkımıza söylüyorum; bu insanlar yalnız bırakıldı. Bu limana uğrayın. Derneklere ve sivil toplum örgütlerine çağrımızdır; hep birlikte bir şeyler yapalım” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, ülkedeki iş sağlığı ve güvenliği koşullarına da değinerek, yaşanan iş kazalarının ihmallerle bağlantılı olduğunu söyledi. EL-SEN bünyesinde çalışan ve iş kazası nedeniyle hastanede tedavi gören işçiyi örnek gösteren Serdaroğlu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.