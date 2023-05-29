Son bir haftada 65 trafik kazası… 3 ölü, 16 yaralı

22-28 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 65 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda toplam 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Meydana gelen tüm kazalarda yaklaşık 3 milyon 613 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 12, Gazimağusa 18, Girne 23, Güzelyurt 4 ve İskele 8 şeklinde gerçekleşti.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 1264 trafik suçu tespit edildi.

Trafikte son bir haftada 1264 rapor...

22-28 Mayıs tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 1264 trafik suçu rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, sürücüler, 329 kez süratli, 12 kez tehlikeli, 27 kez dikkatsiz, 94 kez seyrüsefer ruhsatsız, 13 kez sürüş ehliyetsiz, 64 kez emniyet kemersiz, 37 kez muayenesiz, 49 kez sigortasız, 39 kez alkollü, 11 kez “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.



Sürücüler, 272 defa seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 151 defa trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3 defa trafik ışıklarına uymamak, 2 defa tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1 defa koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 160 defa da diğer trafik suçlarını işledi.