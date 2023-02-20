Son bir haftada 61 trafik kazası, 14 yaralı
Kıbrıs'ın kuzeyinde geçen hafta 61 trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Kıbrıs'ın kuzeyinde geçen hafta 61 trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı 13 -19 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 61 trafik kazası meydana geldiğini, kazalardan 13’ünün yaralanmayla ve 48’inin hasarla sonuçlandığını, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (11), yakın takip (9) ve diğer etkenler (10) olarak yer aldı.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2 milyon 577 bin 500 TL olarak açıklanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:
“Lefkoşa 22, Gazimağusa 11, Girne 16, Güzelyurt ve İskele 6”
Trafik kontrollerinde 790 sürücü rapor edildi
Ülke genelinde geçen hafta polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde 9 bin 53 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 790 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Suçların dağılımı şöyle:
“Sürat ( 284 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 25 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 89 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 10 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 79 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 43 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 55 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 31 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 18 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve 141 diğer trafik suçları”