Son bir ayda ikinci vaka: Girne'de "dur" ihbarına uymayan sürücü polisi yaraladı

Girne’de bir kez daha polisin “dur” emrine uymayan sürücü, aracını kasten polisin üzerine sürdü, yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından tutuklanan sürücünün, Kıbrıs’ın kuzeyide ikamet izinsiz yaşam sürdüğü de ortaya çıktı.

Anımsanacağı üzere 20 Şubat tarihinde de bir sürücü yine Girne’de polisin “dur” ihbarına uymayarak aracını polisin üzerine sürmüş, ön kaputu üzerinde yaklaşık 15 metre sürüklediği memurun, yol içerisine düşmesine neden olmuştu…

Polis bültenine göre, son "katle teşebbüs" olayı Çarşamba gecesi, saat 22.00 sıralarında Girne’de Sait Arif Terzioğlu Sokak’ta meydana geldi.

Trafik kontrolü yapan polis ekipleri, daha önceki sürat kontrolünde durmayarak kontrol noktasından ayrıldığı gerekçesiyle aranan 29 yaşındaki D.C.S.’nin kullanımındaki aracı tespit ederek durdurmak istedi.

D.C.S. Polisin “dur” emrine uymayıp, aracını kasten Polisin üzerine sürmesi sonucu, polis memurunun sürüklenerek yol kenarına düşüp yaralanmasına sebep oldu.

Olayda yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

D.C.S. tespit edilerek tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolünde, Kıbrıs’ın kuzeyinde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.