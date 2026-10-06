Son beş günde en fazla yağış Sipahi’de kaydedildi

Ülke genelinde etkili olan ve yer yer kuvvetli şekilde devam eden yağışlı hava, aralıklarla devam ediyor. Son günlerde çift haneli seviyelerde seyreden yağış miktarları, son 24 saatte 5 kilogramın altında kaldı.

Meteoroloji Dairesi’nin son beş günlük verilerinde en fazla yağış metrekareye 55 kilogramla Sipahi’de kaydedildi.

Son 24 saatte en fazla yağış 4 kg ile Lefke’de

Dairenin bu sabah saat 08.00 itibarıyla açıkladığı son 24 saatlik verilere göre, en fazla yağış metrekareye 4 kilogramla Lefke’de, 1 kilogramla Kozanköy’de kaydedildi. Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 kilogramdan az yağış ölçüldü.

Perşembe günü en fazla yağış metrekareye 41 kilogramla Yeşilırmak’ta, 35 kilogramla Kalkanlı’da, 27 kilogramla Kozanköy ve Geçitkale’de kaydedilmişti.

Cuma günü en fazla yağış metrekareye 43 kilogramla Taşkent’te ölçülmüş, Taşkent’i 32 kilogramla Kalkanlı, 29 kilogramla Kırıkkale ve 20 kilogramla Güzelyurt izlemişti.

Cumartesi günü en fazla yağışı 20 kilogramla Ziyamet alırken Alsancak’ta 17, Lapta, Akıncılar, Doğancı ve Yeşilırmak’ta 15 kilogram yağış kaydedilmişti.

Pazar günü son beş günlük dönemin en yüksek yağış miktarı Sipahi’de metrekareye 55 kilogram olarak kayıtlara geçti. Sipahi’yi 28 kilogramla Sandallar, 24 kilogramla Gazimağusa, 23 kilogramla Çayönü ve 21 kilogramla Geçitkale izledi.

Dün açıklanan verilere göre ise Çamlıbel’de metrekareye 36, Zaferburnu, Gaziveren ve Yeşilırmak’ta 31, Yenierenköy’de 27, Doğancı ve Kalkanlı’da 22 kilogram yağış ölçüldü.