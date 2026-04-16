“Son 4 yıldaki 1000’e yakın partizanca istihdam bütçeyi kilitledi”

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, "Maliyenin maaş ve maaş nitelikli ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamasının en büyük sebebi, hükümetin görev süresi boyunca yaptığı 1000'e yakın geçici işçi ve sözleşmeli istihdamlardır" diyen Bengihan, hükümetin her seçim dönemi yaptığı partizanca istihdamların maliyeye yük bindirdiğini belirtti.

Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin gazinolardan alınan Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi’ni 2024’ün Nisan ayında yapılan yasal düzenlemeyle yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürdüğünü hatırlattı; “Bakanlar Kurulu’nun bu vergiyi yüzde 10’a yükseltme yetkisi varken, neden bunu yapmıyor” diye sordu.

YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan, hükümetin tasarruf yaratacak adımları atmak yerine elini emekçilerin cebine uzattığına dikkat çekerek, “Ekonomik krizin faturasını emekçilere ödetmek isteyenler, tasarrufa kendilerinden başlamalı” dedi.

“Maliyenin maaş ve maaş nitelikli ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamasının en büyük sebebi, hükümetin görev süresi boyunca yaptığı 1000’e yakın geçici işçi ve sözleşmeli istihdamlardır” diyen Bengihan, hükümetin her seçim dönemi yaptığı partizanca istihdamların maliyeye yük bindirdiğini belirtti.

Bengihan, son dönemde medya kuruluşlarına yönelik yapılan siber saldırılara da değindi; “Düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahale ediliyor, darbe yapılıyor. Bu saldırıların muhalif kesimlere yönelik yapılması, aslında durumu anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Siber saldırılardan hükümetin ve onların beslediği ayrıcalıklı kesimlerin fayda sağladığına vurgu yapan Bengihan, “Aleyhlerine yapılan bütün yazıları ve paylaşımları ortadan kaldırarak kurtulacaklarını düşünüyorlar fakat yanılıyorlar” diye konuştu.

Bengihan, Meclis önünde binlerce yurttaşın katıldığı eylemlere işaret ederek, “Kıbrıs Türk sendikal mücadele tarihinin en önemli kavgalarından birini verdik. Memleket için gaile çeken yurtseverler, ülkeyi karanlığa sürükleyen hükümete karşı yaktığı isyan ateşini yollardan sokaklara, sokaklardan Meclis avlusuna, buradan da Meclis binasının içine kadar taşıdı” dedi.

Asker ve polisin Meclis’teki eylemlere yönelik alınan önlemlerle ilgili de konuşan Bengihan, “İstedikleri kadar barikat dizsinler veya önlem alsınlar. Bizim karşımızda duramayacaklar” dedi. Bengihan, “Hiçbir şey zamanı gelen bir mücadeleden daha güçlü değildir. Hiçbir güç, halkın karşısında duramaz. Korkmasınlar, biz halkız” ifadelerini kullandı.

“Siber saldırılar kurumsal hafızayı yok ediyor”

Kıbrıs Türk İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, YENİDÜZEN’e yaptığı özel açıklamalarda, son dönemde medya kuruluşlarına yönelik siber saldırılardan hükümetin ekonomi politikalarına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Medya kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik siber saldırılara sert tepki gösteren Bengihan, bu tür girişimlerin yalnızca teknik bir saldırı olmadığını, aynı zamanda ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir müdahale anlamı taşıdığını belirtti.

Bengihan, “Gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik siber saldırılar kurumsal hafızayı ve yıllardır biriken arşivleri çöpe atıyor. Yılların emeği yok olup gidiyor” ifadelerini kullanarak, saldırıların arkasında farklı niyetler olduğuna dikkat çekti.

“Siber saldırılardan fayda sağlayanlar hükümet ve ayrıcalıklı çevreler”

Bu saldırıların özellikle muhalif kesimleri hedef almasının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Bengihan, bundan fayda sağlayan kesimlerin hükümet ve ayrıcalıklı çevreler olduğunu belirtti. Aleyhlerine yapılan haber ve paylaşımların ortadan kaldırılmak istendiğini dile getiren Bengihan, “Kurtulacaklarını düşünüyorlar fakat yanılıyorlar” dedi.

Siber saldırılarla ilgili bazı iddialara da değinen Bengihan, sahte diplomadan yargılanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal ve çevresinin bu süreçte rol aldığı yönünde iddialar bulunduğunu ifade etti. Bengihan, Ünal’ın kendisini mağdur olarak göstermesini ise “hedef şaşırtan bir söylem” olarak değerlendirdi.

Sendikaların 15 Nisan Çarşamba günü Başbakanlık önünde basın emekçileriyle birlikte gerçekleştirdiği eylemi de hatırlatan Bengihan, özgür basının susturulamayacağı mesajını verdiklerini belirtti.

“Bu yaşananlar vicdanlardan ve zihinlerden silinemez”

“İstedikleri kadar siber saldırılar yapıp yazılanları ve paylaşılanları sildirmeye çalışsınlar. Bu yaşananlar vicdanlardan ve zihinlerden silinemez” diyen Bengihan, mücadelelerini basın emekçileriyle dayanışma içinde sürdüreceklerini vurguladı.

Aynı eylemde dikkat çeken dayanışma örneklerine de değinen Bengihan, sendikal mücadelenin önemli bir parçasının özgür basın olduğunu ifade ederek, basın emekçilerinin her koşulda sahada olduğunu söyledi. Bengihan, bu dayanışmayı göstermek amacıyla gazetecilerin kameralarını alarak bu kez kendilerinin çekim yaptığını ve bununla güçlü bir mesaj verildiğini aktardı.

Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığını dondurma girişimine karşı başlatılan eylemlerin kitlesel bir mücadeleye dönüştüğünü belirterek, bunun sendikal mücadele tarihinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

“Sendikal mücadele tarihinin en önemli kavgalarından birini verdik”

Memleket için kaygı duyan kesimlerin tepkisinin sokaklardan Meclis’in içine kadar taşındığına vurgu yapan Bengihan, “Kıbrıs Türk sendikal mücadele tarihinin en önemli kavgalarından birini verdik” ifadelerini kullandı.

Meclis içinde ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), dışarıda ise sendikalar ve halkın birlikte hareket ettiğini belirten Bengihan, bunun toplumsal muhalefetin güçlü bir örneği olduğunu kaydetti.

Meclis’te eylemlere karşı alınan ve askerin de dahil olduğu önlemlere değinen Bengihan, bu durumun kendilerini yıldırmayacağını ifade etti.

“İstedikleri kadar barikat dizsinler, hiçbir güç halkın karşısında duramaz”

Son eylemlerde sendikaların tek çatı altında hareket ettiğini vurgulayan Bengihan, halkın da bu süreçte güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti. “İstedikleri kadar barikat dizsinler veya önlem alsınlar. Bizim karşımızda duramayacaklar” diyen Bengihan, mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

Bengihan, “Hiçbir şey zamanı gelen bir mücadeleden daha güçlü değildir. Hiçbir güç, halkın karşısında duramaz. Korkmasınlar, biz halkız” ifadelerini kullandı.

“Son 4 yılda 1000’e yakın geçici ve sözleşmeli istihdam”

Ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bengihan, hükümetin tasarruf politikalarını eleştirdi. Bengihan, “Maliyenin maaş ve maaş nitelikli ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamasının en büyük sebebi, hükümetin görev süresi boyunca yaptığı 1000’e yakın geçici işçi ve sözleşmeli istihdamlardır” diye konuştu.

Seçim dönemlerinde yapılan partizanca istihdamların mali yapıya yük bindirdiğini ifade eden Bengihan, “Ekonomik krizin faturasını emekçilere ödetmek isteyenler, tasarrufa kendilerinden başlamalı” dedi.

Bengihan, sanal bahis ve kripto para üzerinden vergi alınabileceğini, ayrıca vergi adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini söyledi. Teşvikler nedeniyle uzun yıllardır kurumlar vergisi ödemeyen kesimlerin bulunduğuna dikkat çeken Bengihan, “Kurumlar vergisi ödemeyenler, şu anda devlete borçlanmada kredi veriyor” açıklamasında bulundu. Bengihan, bu konularda gerekli yasal düzenlemelerin neden Meclis’e getirilmediğini sorguladı.

“Gazinolardan alınan vergi yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldü”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin 2024’ün Nisan ayında yaptığı yasal düzenlemeyle gazinolardan alınan Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi’ni yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürdüğüne vurgu yapan Bengihan, “Bakanlar Kurulu’nun bu vergiyi yüzde 10’a yükseltme yetkisi varken, neden bunu yapmıyor” diye sordu.

Bengihan, hükümetin bu adımları atmak yerine emekçilerin gelirlerine yöneldiğini dikkat çekerek, “Hükümet bu adımları atmak yerine elini emekçilerin cebine uzattı” ifadelerini kullandı.