İki toplumlu “İklim Değişikliği ve Kıbrıs" paneli düzenleniyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Bilim ve Teknik Odası (ETEK) “İklim Değişikliği ve Kıbrıs" paneli düzenliyor.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, iki odanın iş birliğinde düzenlenecek, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum bilim insanlarının ortak çevresel sorunları konuşacağı panel, yarın saat 17.00'de KTMMOB Konferans Salonu'nda yapılacak.

Doç. Dr. İme Akanyeti Hançerli moderatörlüğünde olacak panelde, iklim değişikliğinin Kıbrıs üzerindeki etkileri bilimsel veriler ışığında değerlendirilecek.

Panelde çevresel sorunlar, su kaynakları, enerji politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğine uyum konuları ele alınacak.

Etkinliğin ilk oturumunda Prof. Dr. Marina Neophytou, Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ, Demetrios C. Constantinides ve Vijdan Şengör sunum yapacak. İkinci oturumda ise Savvas Vlachos, Prof. Dr. Halil Güven ve Prof. Dr. Mustafa Altunç konuşmacı olacak.

Sunumların İngilizce gerçekleştirileceği panel, soru-cevap bölümünün ardından kokteylle sona erecek.

Panelin sadece iklim krizine ilişkin bilimsel verileri tartışma zemini oluşturması değil Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasında ortak çevresel sorunlara yönelik iş birliği ve diyalogun güçlenmesine katkı sağlaması da hedefleniyor.