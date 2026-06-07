Narkotik köpeği Pamir’in tepkisiyle yakalandı

Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu maddeyle tutuklanan N.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu, zanlı N.Y.’nin “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 6 Haziran 2026 tarihinde saat 12.15 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlının, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli polis ekibi tarafından arandığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlının suçüstü tutuklandığını ifade eden polis, gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzibine başlanacağını söyledi. Polis ayrıca alınacak ifadeler bulunduğunu, emare olarak alınan maddenin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.