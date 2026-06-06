FOGEM 18. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği yapıldı

FOGEM tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği kapsamında, KKTC’de bulunan konuk halk dansları ekipleri, Girne’de gerçekleştirilen etkinlikte sahne alarak kültürlerini sergiledi.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şenliğe, KKTC’nin yanı sıra Moldova, Kırgızistan, Kuzey Osetya, Filistin ve Türkiye’den gelen çocuk halk dansları ekipleri katıldı.

Etkinlik, dün akşam 19.00’da Ramadan Cemil Meydanı’ndan kortej yürüyüşüyle başladı. Ekipler daha sonra Girne Antik Liman girişinde kurulan sahnede gösterilerini sundu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un da katıldığı etkinlikte sahnelenen gösterilerde, farklı kültürlerden danslar sergilendi.