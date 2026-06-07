Kapanış konserinde gençler ve ustalar muhteşem Olive Grove sahnesini paylaştı

Murat OBENLER

Bu yıl 25. Gurur yılını yaşayan Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali, 29 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında dünyadan 20 önemli müzisyenin de katılımıyla gerçekleşen 7 konserle 25.yaşını taçlandırdı.

Frank mimarisinin dikkat çekici bir örneği ve UNESCO Dünya Mirası alanı olan, atmosferik bir oda müziği salonuna dönüştürülmüş Kouklia'da yer alan Royal Manor House (Kraliyet Malikanesi) alanında yer alan 6 oda konseri için dünyanın önde gelen yirmi virtüözünü Kıbrıs’taki sanatseverlerle buluşturan Festival geleneksel olarak kapanışı da Delikipos çam ormanının yakınındaki 800 yıllık zeytin ağaçlarıyla nefes kesen antik bir koru olan Olive Grove’daki açık havada yaptı. 6 Haziran Cumartesi gecesi gerçekleşen konserde Yiyorgos Kounturis yönetiminde Kıbrıs Senfoni Orkestrası ile Kıbrıs Gençlik Senfoni aynı sahneyi paylaştı. Konserde ilk yarıda kemancı Boris Belkin (Greig: Piano Concerto in A Minor Op.16) ve ikinci yarıda da piyanist Finghin Collins (Bruch: Viola Concerto No:1 in G Minor Op.26) sahnede yerini alarak icra ettikleri eserlerle sanatseverleri bir kez daha kendilerine hayran bıraktı. Kıbrıs Senfoni Orkestrası ile Kıbrıs Gençlik Senfoni de geceyi Shostakovich’den Festive Overture in A Minor Op.96 eserini icra ederek kapattı. Konseri Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcılığı Genel Müdürü George.G. Papageorgıou ve Kıbrıs’ta görev yapan bazı büyükelçiler de izledi.

Keheyan: “25. Yılda Avrupa’nın önemli Oda Müziği Festivalleri arasında adı geçen bir festival yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın önemli sanatçılarını ağırlıyoruz”

Çok yoğun ve farklı milletlerden müziksever kitlesinin izlediği kapanış konseri öncesi bir konuşma yapan Pharos Sanatlar Vakfı Direktörü Garo Keheyan, başta Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcılığı olmak üzere tüm destekçilere ve işbirlikçilere teşekkür ederek 25. Yılda Avrupa’nın önemli Oda Müziği Festivalleri arasında adı geçen bir festival yaratmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Dünyanın önde gelen saygın sanatçılarını ağırlayan festivalin hem Kıbrıs adına da çok önemli bir sanatsal misyonu yerine getirdiğini hem dünyanın önemli isimlerini Kıbrıs’taki sanatseverler ile buluşturduklarını hem de yabancı müzisyenlerle Kıbrıslı müzisyenleri festival çatısı altında kaynaştırdıklarını vurgulayan Keheyan, tüm yaşadıkları zorluklara rağmen başta Yvonne Georgiadou olmak üzere çok iyi ve profesyonel bir ekiple festivali 25. Yaşına getirmenin mutluluğu içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Klasik müziğin önemli sanatçıları Kıbrıs’ta sahne aldı

25. festival kapsamında 29 Mayıs- 4 Haziran arasında Royal Manor House (Kraliyet Malikanesi) sahnesinde yer alan 6 konserde piyanoda Finghin Collins, Pietro De Maria, Enrico Pace, Christos Fountos, kemanda Boris Belkin, Anton Sorokow, Yura Lee, Daishin Kashimoto, Elly Suh, Fabiana D’Auria, viyolada Yura Lee, Diemut Poppen, Samuel Barsegian, çelloda Claudio Bohórquez, Jing Zhao, Alexander Chaushian, kontrabasda Niek de Groot, klarnette Sharon Kam, fagotta Mavroudes Troullos ve kornoda Ben Goldscheider sahne aldı. Avrupa opera sahnelerinin yakından tanıdığı Soprano Anush Hovhannisyan da festivalde sahne aldı.