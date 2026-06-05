AB Komisyonu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen raporunu yakında açıklayacak

Avrupa Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Schengen Bölgesi'ne katılım başvurusuna ilişkin değerlendirme raporunun yakında açıklanacağını söyledi.

Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısının ardından konuşan Brunner, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Schengen'e katılımının Avrupa Birliği açısından önemli bir adım olacağını belirtti.

Ancak Schengen'e ne zaman ve hangi koşullarda katılacağına ilişkin kararın Avrupa Komisyonu değil, AB Konseyi tarafından verileceğini vurguladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Adalet Bakanı Kostas Fytiris ise ülkenin 2004 yılında AB'ye katılmasından bu yana Schengen üyeliği için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. Fytiris, Avrupa Komisyonu ve AB kurumlarının desteğiyle Schengen müktesebatının temel unsurlarını uyguladıklarını, kendilerine iletilen 120 tavsiye doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Fytiris, bekledikleri değerlendirme raporunun yapılan çalışmaları doğrulayacağına inandığını belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 2026 yılı sonuna kadar Schengen Bölgesi'ne tam üye olmaya hazır hale geleceğini düşündüğünü kaydetti.

Haberde ayrıca, AB üyesi 27 ülkeden yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti ile İrlanda'nın Schengen Bölgesi'ne dahil olmadığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ise anlaşmalar gereği Schengen'e katılmayı taahhüt ettiği belirtildi. Bununla birlikte, adanın kuzeyindeki durumun üyelik sürecini karmaşıklaştıran unsurlardan biri olduğu ifade edildi.