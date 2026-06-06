“Bir Yaz Gecesi Rüyası” Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek

"22. Kıbrıs Tiyatro Festivali" kapsamında, Manisa Şehir Tiyatrosu’nun “Bir Yaz Gecesi Rüyası” oyunu, 9 Haziran Salı akşamı 20.30’da Girne Amfi Tiyatro’da tiyatro severlerle buluşacak.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 140 dakika sürecek ve iki perde olarak sahnelenecek oyunu, 12 yaş ve üzeri izleyiciler takip edebilecek.

Oyunun biletleri, kibrisbiletcim.com, Girne Belediyesi Hizmet Binası ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek. Ayrıca oyun günü Girne Amfi Tiyatro gişesinden de bilet satışı yapılacak.